Rückschlag für Ovtcharov: Wieder mehrere Wochen Pause

Außer in Montreux wird Ovtcharov jedoch auch beim ersten und mit zwei Millionen Dollar dotierten Grand-Smash-Turnier der neuen Wettbewerbsserie WTT fehlen. Ob der frühere Weltcup-Gewinner in der laufenden Saison noch einmal für Orenburg in der Champions League an den Tisch gehen kann, erscheint mindestens fraglich.