Boll-Klub will Champions-League-Finale boykottieren - Rückzug von ETTU-Chef Lewitin

Weiter offen ist der weitere Saisonverlauf in den beiden Champions Leagues. Zwar wurde das entscheidende Halbfinal-Duell im Herren-Wettbewerb zwischen den russischen Klubs Fakel Orenburg mit dem deutschen Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov und UMMC Jekaterinburg wegen des Kriegs schon auf April verschoben, doch Titelverteidiger Borussia Düsseldorf um Rekordeuropameister Timo Boll kündigte schon vor seinem Semifinal-Rückspiel am Donnerstag gegen Vorjahresfinalist 1. FC Saarbrücken (Hinspiel: 3:0) für den Fall des erneuten Endspieleinzugs einen Boykott der Finals an.