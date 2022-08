Pläne für Tischtennis-Rekordturnier in Deutschland

Voraussichtlich 500.000 Dollar sollen beim höchstdotierten Turnier der deutschen Tischtennis-Geschichte im Herbst 2023 zu verdienen sein. Das entspricht einem in dieser Höhe so noch nie ausgezahltem Preisgeld. Entsprechende Pläne bestätigte der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Rande der EM in München.