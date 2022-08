Roßkopf vor EM: „Weg zu Titeln führt nur über uns“

Trotz der Sorgen um den WM-Dritten Timo Boll (Düsseldorf) und des Ausfalls von Titelverteidigerin Petrissa Solja (Langstadt) blicken die deutschen Tischtennis-Asse der bevorstehenden Heim-EM in München (13. bis 21. August) mit großem Selbstbewusstsein entgegen. „Wir hoffen, viele Medaillen zu gewinnen und am Ende auch zu den Titelgewinnern zu gehören“, erklärte Sportdirektor Richard Prause auf dem EM-Medientag des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) am Mittwoch im Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf.