Ovtcharov-Klub Neu-Ulm weiter auf Abspaltungskurs

Der scheidende Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm vollzieht weiter seine Abspaltungsstrategie für Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov und Co. vom Spielbetrieb in Deutschland.

Das weitgehend in Auflösung befindliche Retorten-Team verzichtete laut Angaben des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) nach der Rückgabe seiner Erstliga-Lizenz erwartungsgemäß auch auf eine fristgerechte Meldung für die Teilnahme an der kommenden Saison in der 2. oder 3. Bundesliga.

Sorgt das Ovtcharov-Team für ein Novum?

Neu-Ulm will in der neuen Saison mit dem einzigen Team seines gesamten Klubs lediglich noch in der Champions League antreten. Nach derzeitigem Stand wären Ovtcharov und Co. die erste Mannschaft im europäischen Vereinssport, die ohne Anbindung an eine nationale Spielklasse an einem kontinentalen Klubwettbewerb teilnimmt.