Tischtennis-EM: Deutscher Doppeltriumph weiter möglich

Rekordtitelgewinner Timo Boll und seine Teamkollegen sind bei der Mannschafts-EM in Malmö den Frauen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) ins Endspiel gefolgt. Die Titelverteidiger gewannen das Halbfinale gegen Portugal 3:1 und können im Endspiel am Sonntag (17.30 Uhr) entweder gegen Gastgeber Schweden oder Frankreich (19.00 Uhr) ihren vierten EM-Triumph in Serie und und ihr insgesamt zehntes EM-Gold perfekt machen.