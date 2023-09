DTTB-Teams vor drittem EM-Doppeltriumph

Die deutschen Tischtennis-Teams stehen bei der EM in Malmö vor ihrem dritten Doppel-Triumph in der 65-jährigen Turniergeschichte. Als Titelverteidiger erreichten sowohl Rekordsieger Timo Boll und seine Kollegen als auch die Frauen-Mannschaft in Halbfinalduellen mit Portugals Elite-Auswahlen die Endspiele am Sonntag. Boll und Co. setzten sich mit 3:1 durch, nachdem die Frauen um die EM-Zweite Nina Mittelham gegen die Ibererinnen vorgelegt und auch im fünftem Turnierspiel ohne Matchverlust geblieben waren.