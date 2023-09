Nur DTTB-Frauen siegen: Boll-Sieg für EM-Doppelpack zu wenig

Die deutschen Tischtennis-Mannschaften haben bei der EM im schwedischen Malmö trotz des beachtlich gelungenen Comebacks von Topstar Timo Boll auf internationaler Bühne ihren dritten Doppel-Triumph verpasst. Die Chance zum goldenen Doppelpack ließen Boll und Co. im Männer-Finale nach drei Titelgewinnen in Serie durch ein 1:3 gegen die wiedererstarkten Gastgeber ungenutzt.

Schwedens Erfolg, der eine Wiederholung der deutschen Doppel-Erfolge von 2013 und 2021 verhinderte, spiegelt die Kräfteverhältnisse im europäischen Männer-Bereich gleichwohl nicht präzise wider: Boll trat in Malmö erstmals nach fast zwölf Monaten wieder bei einem internationalen Turnier an, während das momentane DTTB-Spitzentrio um Europameister Dang Qiu unter Leitung von Bundestrainer Jörg Roßkopf in Düsseldorf einen Olympia-Intensivtrainingslehrgang absolvierte. Hingegen bestritt der frühere Serien-Champion Schweden seine Heim-EM mit drei Top-25-Assen der Weltrangliste in Bestbesetzung.