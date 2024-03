Champions-League-Aus: Klub löst sich auf

Endgültiges Aus für die Tischtennis-Outlaws: Der TTC Neu-Ulm hat im Duell mit dem 1. FC Saarbrücken das Finale der Champions League verpasst. Die 2:3-Niederlage gegen die Gastgeber besiegelte die Auflösung des Vereins, der bereits seit 2023 nicht mehr in der Bundesliga antritt . In Zukunft ist deshalb eine Teilnahme in der Champions League nicht mehr möglich.

Der Klub von Medienunternehmer Florian Ebner war erst vor fünf Jahren unverhofft aufgestiegen, hatte sich in seiner kurzen Existenz mit dem Establishment angelegt, das Regelwerk gedehnt und gebrochen. Der erhoffte letzte Coup blieb nun aus: Der Olympiadritte Dimitrij Ovtcharov verlor am Sonntag das entscheidende Einzel 0:3 im Halbfinale gegen den Slowenen Darko Jorgic.

Boll mit Düsseldorf im Finale

TTBL-Finale findet am 30. Juni in Frankfurt statt

TTBL-Finale findet am 30. Juni in Frankfurt statt

Beim Final Four ist der Rekord-Europameister als einer der wenigen Spitzenspieler ausgeruht am Start. Seine Teamkollegen Qiu und Källberg spielten in dieser Woche noch beim WTT-Turnier in Südkorea - wie auch die Nationalspieler der Konkurrenten Patrick Franziska oder Ovtcharov. Die Terminplanung des Weltverbands hatte im Vorfeld für Kritik gesorgt.