Tischtennis: Fernduell um letzten TTBL-Play-off-Platz

Ein Fernduell um den vierten und letzten Playoff-Platz steht in der Tischtennis-Bundesliga am Sonntag zum Hauptrunden-Finale im Mittelpunkt. Dabei kämpfen der TSV Bad Königshofen und der Post SV Mühlhausen um den Einzug ins Halbfinale.

Bad Königshofen hofft auf Playoff-Teilnahme

Doch trotz ihrer Pole Position und ihrer auf dem Papier einfacheren Aufgabe scheuen die Franken, die zuletzt auch schon ihre erste Gelegenheit zum Sprung in die Meisterrunde ungenutzt gelassen hatten, überzogene Kraftsprüche.

Mühlhausen setzt im Rennen um seine dritte Playoff-Qualifikation nacheinander auf einen weiteren Patzer von Steger und Co. auf der Zielgeraden.

Werder Bremen nutzt seine Chance

„Das letzte Mal ist schon viel zu lange her. Dieses Jahr haben wir uns endlich belohnt“, kommentierte Bremens Ex-Vizeweltmeister Mattias Falck das entscheidende 3:1 des früheren Meisters am vergangenen Mittwoch beim TTC Schwalbe Bergneustadt.

Die Paarungen für die Vorschlussrunde ergeben sich erst am Sonntag durch die Abschlusstabelle. Das Finale findet am 30. Juni (Sonntag) in Frankfurt statt.