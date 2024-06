Bolls letztes Finale? TTBL-Endspiel mit Wehmut und Rekordlust

Timo Bolls Rückzugsankündigung gibt dem Finale der Tischtennis-Bundesliga am Sonntag (13.00 Uhr/Dyn) zwischen seinem Klub Borussia Düsseldorf und dem 1. FC Saarbrücken eine besondere Note. Immerhin könnte der Endspiel-Evergreen in Frankfurt für das deutsche Idol schon ein Jahr vor dem endgültigen Abtritt das letzte von fast unzählig vielen Finals in seiner nahezu 30 Jahre langen Profilaufbahn sein.