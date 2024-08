BVB-Premiere gegen bei Werder Bremen

Begleitet von großen Erwartungen feiert Borussia Dortmund Premiere in der Tischtennis Bundesliga (TTBL). Für das Saisoneröffnungsspiel am Freitag (19.00 Uhr) drückt sogar der Düsseldorfer Starspieler und bekennende BVB-Fußballfan Timo Boll dem Neuling die Daumen. Nicht ohne Hintergedanken haben die Terminplaner für die Westfalen als erstes Spiel im Oberhaus in Anlehnung an einen Fußball-Klassiker ein Duell bei Werder Bremen angesetzt.