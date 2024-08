Nach Paris-Drama: Mittelham sagt Indien-Gastspiel ab

Für die EM-Zweite steht nach ihrem Bandscheibenvorfall bei Olympia der Einstieg in ein Reha-Programm auf dem Plan.

Für die EM-Zweite steht nach ihrem Bandscheibenvorfall bei Olympia der Einstieg in ein Reha-Programm auf dem Plan.

Die EM-Zweite Nina Mittelham (Berlin) verzichtet nach ihrem tränenreichen Aus beim olympischen Tischtennis-Turnier aufgrund eines Bandscheibenvorfalls auf ihr geplantes Gastspiel in der indischen Profiliga UTT. „Wegen der Verletzung musste ich für Indien absagen“, erklärte die Top-20-Spielerin rund zwei Wochen nach ihrem Malheur von Paris auf SID-Anfrage.

Anstelle der Teilnahme an der nur gut 14-tägigen Wettbewerbsserie auf dem Subkontinent ab der letzten August-Woche steht für Mittelham nach einem Urlaub mit starken Einschränkungen voraussichtlich zur kommenden Woche der Einstieg in ein Reha-Programm auf dem Plan. Ein Zeitfenster für ihre Rückkehr an den Tisch nannte die frühere Europe-Top-16-Siegerin nicht.