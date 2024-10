Tischtennis: Deutsches Doppel erreicht Hauptrunde

Patrick Franziska und Annett Kaufmann haben bei der Europameisterschaft in Linz die Hauptrunde des Mixed-Turniers erreicht. Das Duo spielt bei der Europameisterschaft erstmals gemeinsam.

Das deutsche Tischtennis -Doppel Patrick Franziska und Annett Kaufmann hat bei der Europameisterschaft in Linz die Hauptrunde des Mixed-Turniers erreicht. Gegen das dänische Duo Christensen/Clement setzten sich Franziska/Kaufmann in der zweiten Runde der Qualifikation souverän 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) durch.

„Es harmoniert und hat echt Spaß gemacht, ich glaube uns will keiner als Gegner aus der Qualifikation haben“, sagte Franziska, der erstmals ein Turnier mit der 18 Jahre alten Kaufmann spielt. Ebenfalls in der Hauptrunde stehen Andre Bertelsmeier und Mia Griesel, die sich in der zweiten Quali-Runde 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) gegen Zeljko/Jeger Majstorovic aus Kroatien durchsetzten.