Tischtennis-EM mit 27 TTBL-Profis

Die Tischtennis-EM in Linz kommt einem Stelldichein von Bundesliga-Stars gleich. Die TTBL ist bei den Einzel-Titelkämpfen mit dem gejagten Champion Dang Qiu (Düsseldorf) und 26 weiteren Profis vertreten. Durch jeden fünften Teilnehmer im Einzel stellt das deutsche Oberhaus in Österreich die größte Gruppe unter den kontinentalen Eliteklassen. Außer im deutschen Team sind in Linz TTBL-Spieler in Aufgeboten von 16 weiteren Nationen zu finden.