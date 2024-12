Tischtennis: Mühlhausen droht Champions-League-Aus

Ohne China-Power droht dem Tischtennis-Bundesligisten Post SV Mühlhausen in der Champions League das frühe Aus im Achtelfinale. Durch das 1:3 im Hinspiel vor eigenen Fans gegen KS Dzialdowo stehen die Thüringer im Rückspiel in Polen am Sonntag (22. Dezember) unter Druck. Das Team um Ex-Meister Steffen Mengel hatte seine beiden chinesischen Top-10-Verpflichtungen Liang Jingkun und Lin Gaoyuan wegen Terminproblemen anders als geplant nicht einsetzen können.