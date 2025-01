Tischtennis: Grünwettersbach holt Shinozuka nach Deutschland

Die Nummer 32 der Weltrangliste wird in der kommenden Saison für den Verein aus Karlsruhe aufschlagen.

Die Nummer 32 der Weltrangliste wird in der kommenden Saison für den Verein aus Karlsruhe aufschlagen.

Der ASC Grünwettersbach hat den japanischen Tischtennis-Nationalspieler Hiroto Shinozuka in die Bundesliga gelockt. Die Nummer 32 der Weltrangliste wird in der kommenden Saison für den Verein aus Karlsruhe aufschlagen. Der 21-Jährige wird dort unter anderem an der Seite von Nationalspieler Ricardo Walther antreten.