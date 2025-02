Tischtennis: Franziska unterschreibt bis 2029 in Saarbrücken

Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska bleibt langfristig beim 1. FC Saarbrücken. Der 32-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim Champions-League-Sieger der vergangenen beiden Jahre bis 2029. Seit 2016 spielt Franziska bereits bei den Saarländern und holte mit dem Verein neben den Titeln in der europäischen Königsklasse auch die Meisterschaft in der TTBL (2020) und den Pokal (2022).

In dieser Saison droht Saarbrücken mit Kapitän Franziska allerdings die Play-offs zu verpassen. Nach 16 von 22 Spieltagen liegt der Vorjahresfinalist vier Punkte hinter Platz vier, den es für die Endrunde zu erreichen gilt. In der Champions League steht der FCS erneut im Viertelfinale und trifft dort auf Hennebont TT aus Frankreich. Das Finalturnier der besten vier Teams findet am 31. Mai erneut in Saarbrücken statt.