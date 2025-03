TTBL: Gauzy-Abschied aus Ochsenhausen nach zwölf Jahren

In der Tischtennis Bundesliga (TTBL) geht am Saisonende nicht nur die „Ära Timo Boll“ zu Ende: Der französische Mannschafts-Vizeweltmeister Simon Gauzy verlässt im Sommer nach zwölf Jahren den Pokalsieger TTF Liebherr Ochsenhausen. Nach Angaben der Oberschwaben kehrt der 30-Jährige, der 2018 in der Weltrangliste bis auf Platz acht geklettert war, zur neuen Saison mit noch unbekanntem Ziel in seine Heimat zurück.