Vorgezogener Ausstand: Bolls Gänsehaut-Abschied in Düsseldorf

An seinem 44. Geburtstag feierten die Fans das deutsche Tischtennis-Idol stürmisch - doch noch ist seine Laufbahn nicht vorbei.

Begleitet von großen Emotionen hat Deutschlands Tischtennis-Idol Timo Boll an seinem 44. Geburtstag sichtlich bewegt vorgezogen Abschied von seinem Klub Borussia Düsseldorf gefeiert. Bei seinem letzten regulären Bundesliga-Heimspiel für den deutschen Meister nach fast 18 Jahren im Gipfeltreffen mit Pokalsieger TTF Liebherr Ochsenhausen (2:3) überwältigten Beifallsorkane und stehende Ovationen der 1100 Fans in der ausverkauften Halle den EM-Rekordsieger und früheren Weltranglistenersten nach dem letzten Punkt.

Boll beendet Karriere

Mit dem deutschen Branchenführer gewann der vierfache Olympia-Medaillengewinner an der Spitze unterschiedlich zusammengesetzter Teams fünfmal die Champions League, einen ETTU-Cup, 14-mal die deutsche Mannschaftsmeisterschaft und elfmal den deutschen Pokal. In der laufenden Saison bieten sich "Borussia Boll" in den Halbfinals von Bundesliga und Champions League noch neue Titelchancen.