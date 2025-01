Am Sonntag bestritt Boll beim Bundesliga-Duell seines Vereins Borussia Düsseldorf mit dem 1. FC Saarbrücken-TT (3:0) sein womöglich letztes Match gegen seinen guten Freund und langjährigen Nationalmannschafts-Kollegen Patrick Franziska. Der 44 Jahre alte Boll verlor klar mit 8:11, 5:11, 1:11 und bekam sein im Alter nachlassendes Leistungsvermögen schmerzhaft vor Augen geführt.

Boll: „Es macht immer weniger Spaß“

„Für mich als Perfektionisten ist das sehr frustrierend: Ich muss damit leben, kann es aber eigentlich nicht. Ich komme nicht damit klar, nicht mehr dominieren zu können”, führte Boll aus: „Dass es mir das so nicht mehr wert ist, ist der Grund, warum ich aufhöre - es macht so immer weniger Spaß.“

Auch für den zwölf Jahre jüngeren Franziska war der letzte Satz im Duell der Team-Olympiazweiten von 2021 fast eine Qual: „Bei 6:0, 7:0 kamen die Gedanken: Es geht gerade für mein Team um so viel, aber Timo und ich kennen uns so gut, sind so gut befreundet - es hat mir irgendwie einen Tick leid getan hat.“