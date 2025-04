TTBL: Boll-Abschied "für Liga auch eine Chance"

Timo Bolls bevorstehender Abschied aus dem Tischtennis-Sport könnte für den Wettbewerb in der Bundesliga (TTBL) belebend sein. Nach Ansicht von TTBL-Aufsichtsratsmitglied Kristijan Pejinovic fördert der Rückzug des Stars von Rekordmeister Borussia Düsseldorf den Konkurrenzkampf in der deutschen Eliteklasse.

In der Tat hat Düsseldorf seine Dominanz durch Bolls Verpflichtung vor 18 Jahren geradezu zementieren können. In den 17 beendeten Spielzeiten seit 2007/08 holten die Rheinländer gleich 14-mal die Meisterschaft. Bei 18 Griffen nach dem Pokal waren die Borussen elfmal erfolgreich. EM-Rekordsieger Boll war an sämtlichen Erfolgen des Branchenführers maßgeblich beteiligt und hat auch in seiner laufenden Abschiedssaison mit dem Klub noch die Chance auf den fünften Meistertitel nacheinander.