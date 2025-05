Mit Klicks wie Swift: TTBL wirbt auf TikTok für den Sport

Millionen von Klicks im Internet, immer mehr Fans in den Hallen: Die Tischtennis-Bundesliga wächst im Kreise der „kleinen“ Sportarten in Deutschland in den Sozialen Netzwerken wie keine andere. Der blitzschnelle Rückschlagsport begeistert dank der TTBL gerade bei TikTok das sportverliebte Publikum mit irren Highlight-Clips. Die populärsten Videos können es gar mit den Abrufzahlen von Popstar Taylor Swift aufnehmen.

Das Ziel sei gewesen, „die coolen Momente und Highlights, die in den Spielen der Tischtennis-Bundesliga stattfinden, noch weiter nach außen zu tragen und noch mehr Leute zu erreichen“, erklärte der Liga-Manager für digitale Medien und Medienkooperationen. Die Reichweite sollte so erhöht werden, die Kooperation mit dem Streamingdienst Dyn, der seit 2023 die Übertragungsrechte hält, half zusätzlich.

Auch in den Hallen verzeichnet die deutsche Spitzenliga in der vergangenen Hauptrunde einen neuen Höchstwert: 66.815 Besucher lockten Timo Boll und Co. zu den Spielen, die TTBL verzeichnete einen Anstieg von 24 Prozent im Zuschauerschnitt. Highlights wie das Pokal-Final-Four und das Finale um die Deutsche Meisterschaft locken regelmäßig mehrere Tausend Fans in die ausverkauften Hallen.