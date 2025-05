Tischtennis-WM: Kaufmann gewinnt Auftaktduell

Annett Kaufmann startet stark in die Weltmeisterschaften in Doha - dabei war sie zuletzt angeschlagen.

Shootingstar Annett Kaufmann ist erfolgreich in die Tischtennis-Weltmeisterschaften in Doha gestartet. Die 18-Jährige siegte in ihrem Auftaktduell in der Einzelkonkurrenz 4:0 gegen Wing Lam Ng aus Hongkong, zuvor hatte sie bereits ihr Frauen-Doppel mit Shan Xiaona 3:1 gewonnen.