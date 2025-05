Tischtennis-WM: Kaufmann und Xiaona im Doppel-Achtelfinale

Shootingstar Annett Kaufmann darf bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Doha im Doppel auf ein Topergebnis hoffen. Die 18-Jährige zog zusammen mit ihrer Partnerin Shan Xiaona durch einen souveränen 3:0-Erfolg gegen die Inderinnen Ayhika Mukherjee/Sutirtha Mukherjee ins Achtelfinale ein. In der Einzel-Konkurrenz trifft Kaufmann am Dienstag in der zweiten Runde auf die Weltranglistendritte Chen Xingtong (China).