Transfer-Überraschung! Tischtennis-Weltstar kommt nach Deutschland

Tischtennis-Olympiasieger Fan Zhendong wechselt zum 1. FC Saarbrücken. Die Verpflichtung des Olympiasiegers sorgt für Euphorie in Verein und Liga.

Tischtennis-Olympiasieger Fan Zhendong wechselt zum 1. FC Saarbrücken. Die Verpflichtung des Olympiasiegers sorgt für Euphorie in Verein und Liga.

Patrick Franziska feierte eben noch mit seinen Champions-League-Siegern zu den Klängen von „We are the Champions“, dann blickte er bereits mit leuchtenden Augen auf die kommende Saison voraus.

Die Verpflichtung von Olympiasieger Fan Zhendong beim 1. FC Saarbrücken sei „großartig für den Tischtennis-Sport in Deutschland und ganz Europa. Es geht kaum größer“, frohlockte der 32-Jährige: „Es ist eine große Ehre für uns alle, dass er in Deutschland spielen will und nach Saarbrücken kommt.“