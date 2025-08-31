TTBL-Schock: Fan Zhendong kassiert zwei Niederlagen zum Start

SID 31.08.2025 • 17:58 Uhr Bei seinem mit Spannung erwarteten Bundesliga-Debüt kassiert der Tischtennisstar unerwartete Pleiten.

Olympiasieger Fan Zhendong hat bei seiner vielbeachteten Premiere in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) mit dem 1. FC Saarbrücken-TT gleich zwei Niederlagen kassiert und einen ersten Erfolg mit dem Champions-League-Sieger so verpasst. Gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt setzte es für den Topfavoriten der Liga im Heimspiel ein 1:3, Fan unterlag an Position eins gesetzt in seinen beiden Einzeln.

Fan patzt zweimal – Dudas Doppelschlag besiegelt Niederlage

Zunächst verspielte Fan, dessen Engagement in Saarbrücken Ende Mai bekannt geworden war, gegen den Franzosen Romain Ruiz eine 2:1-Satzführung und unterlag 2:3. Nachdem der formstarke deutsche Topspieler Benedikt Duda gegen Eduard Ionescu erhöht hatte (3:1), verkürzte Darko Jorgic mit einem Sieg gegen Adrien Rassenfosse (3:0) für Saarbrücken, ehe Fan entscheidend gegen Duda patzte (1:3). Kapitän Patrick Franziska kam deswegen im Doppel nicht mehr zum Einsatz.

