0:3-Wunder! Sabine Winter kämpft sich ins WTT-Halbfinale

SID 01.11.2025 • 19:41 Uhr Team-Europameisterin Sabine Winter liegt bereits mit 0:3 Sätzen hinten - und schafft ein Traum-Comeback.

Team-Europameisterin Sabine Winter hat erstmals bei einem Tischtennis-Turnier der WTT-Champions-Serie das Halbfinale erreicht. In Montpellier setzte sich die 32-Jährige in der Runde der letzten acht gegen Doo Hoi Kem aus Hongkong durch. Dabei schaffte Winter nach 0:3-Satzrückstand ein grandioses Comeback und triumphierte im entscheidenden siebten Durchgang.

Am Sonntag spielt die Weltranglisten-26. gegen die Südkoreanerin Shin Yubin um den Einzug ins Endspiel des mit 500.000 Dollar dotierten Turniers in Südfrankreich.