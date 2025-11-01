Newsticker
Tischtennis>

0:3-Wunder! Sabine Winter kämpft sich ins WTT-Halbfinale

Deutsche Tischtennis-Überraschung

Team-Europameisterin Sabine Winter liegt bereits mit 0:3 Sätzen hinten - und schafft ein Traum-Comeback.
Stark in Montpellier: Sabine Winter
© IMAGO/SID/Lairys Laurent
SID
Team-Europameisterin Sabine Winter hat erstmals bei einem Tischtennis-Turnier der WTT-Champions-Serie das Halbfinale erreicht. In Montpellier setzte sich die 32-Jährige in der Runde der letzten acht gegen Doo Hoi Kem aus Hongkong durch. Dabei schaffte Winter nach 0:3-Satzrückstand ein grandioses Comeback und triumphierte im entscheidenden siebten Durchgang.

Am Sonntag spielt die Weltranglisten-26. gegen die Südkoreanerin Shin Yubin um den Einzug ins Endspiel des mit 500.000 Dollar dotierten Turniers in Südfrankreich.

Die Chance auf das Halbfinale hat am Samstag noch Ex-Europameister Dang Qiu, der auf Truls Möreghard trifft. Der Schwede hatte im Achtelfinale den früheren Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov geschlagen und damit ein deutsches Viertelfinalduell verhindert.

