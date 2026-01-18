Dramatisches Aus in Doha: Ovtcharov scheitert trotz Top-Siegen

SID 18.01.2026 • 16:18 Uhr Der wiedererstarkte Routinier Dimitrij Ovtcharov verliert knapp in fünf Sätzen, reist aber zufrieden aus Doha ab.

Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov (37) ist nach seinen aufsehenerregenden Siegen beim Star-Contender-Turnier in Doha im Halbfinale knapp ausgeschieden. Der frühere Weltranglistenerste unterlag dem Chinesen Zhou Qihao mit 8:11 im entscheidenden fünften Satz. Trotz der Niederlage reiste Ovtcharov, der zuvor unter anderem den Weltranglistenzweiten Lin Shidong aus China geschlagen hatte, zufrieden nach Hause.

Ovtcharov verpasst die Entscheidung im Satz-Thriller

„Das Halbfinale war erneut ein Spiel auf sehr hohem Niveau“, sagte der Routinier vom Bundesligisten TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell. Beim Stand von 8:8 im vierten Satz war der Sieg nicht mehr weit entfernt, doch Ovtcharov ließ in zwei Rückhandrallyes seine Chancen „leider ungenutzt“ liegen.

Ovtcharov spürt die Rückkehr zur Topform