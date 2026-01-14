3:0-Gala! Borussia Düsseldorf vor Einzug ins Final Four

SID 14.01.2026 • 20:45 Uhr Die Rheinländer siegen in Mühlhausen ohne Gegenpunkt.

Rekordgewinner Borussia Düsseldorf darf in der Tischtennis-Champions-League für die Final-Four-Endrunde in Saarbrücken (16./17. Mai) planen. Das Team von Ex-Europameister Dang Qiu gewann im deutschen Viertelfinalduell mit dem Post SV Mühlhausen das Hinspiel bei den Thüringern deutlich 3:0. Im Rückspiel am Rhein (13. Februar) benötigt der sechsmalige Königsklassensieger allerdings noch zwei Punkte zur Halbfinalteilnahme.

Saarbrücken mit Superstar Fan Zhendong: Auftakt zur Titelmission gegen Hennebont

Aus der Bundesliga hofft außerdem noch der große Favorit 1. FC Saarbrücken-TT im Kampf um seinen vierten Triumph in Europas wichtigstem Vereinswettbewerb auf einen Platz bei seinem Heimspiel in der Saarlandhalle. Der Klub bestreitet am Freitag (19.30) mit seinem chinesischen Superstar Fan Zhendong beim französischen Vertreter GV Hennebont das erste Viertelfinalmatch. Das Rückspiel findet ebenfalls am 13. Februar in Trier statt.

Düsseldorf wankt, aber fällt nicht: Kraftakt in Mühlhausen