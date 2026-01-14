Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
HANDBALL-EM
AFRIKA-CUP
US-SPORT
WINTERSPORT
DARTS
TENNIS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Tischtennis>

3:0-Gala! Borussia Düsseldorf vor Einzug ins Final Four

Tischtennis: Düsseldorf in Champions League auf Final-Four-Kurs

Die Rheinländer siegen in Mühlhausen ohne Gegenpunkt.
Brachte Düsseldorf in Führung: Kanak Jha
Brachte Düsseldorf in Führung: Kanak Jha
© IMAGO/Revierfoto/SID/IMAGO/Revierfoto
SID
Die Rheinländer siegen in Mühlhausen ohne Gegenpunkt.

Rekordgewinner Borussia Düsseldorf darf in der Tischtennis-Champions-League für die Final-Four-Endrunde in Saarbrücken (16./17. Mai) planen. Das Team von Ex-Europameister Dang Qiu gewann im deutschen Viertelfinalduell mit dem Post SV Mühlhausen das Hinspiel bei den Thüringern deutlich 3:0. Im Rückspiel am Rhein (13. Februar) benötigt der sechsmalige Königsklassensieger allerdings noch zwei Punkte zur Halbfinalteilnahme.

Saarbrücken mit Superstar Fan Zhendong: Auftakt zur Titelmission gegen Hennebont

Aus der Bundesliga hofft außerdem noch der große Favorit 1. FC Saarbrücken-TT im Kampf um seinen vierten Triumph in Europas wichtigstem Vereinswettbewerb auf einen Platz bei seinem Heimspiel in der Saarlandhalle. Der Klub bestreitet am Freitag (19.30) mit seinem chinesischen Superstar Fan Zhendong beim französischen Vertreter GV Hennebont das erste Viertelfinalmatch. Das Rückspiel findet ebenfalls am 13. Februar in Trier statt.

Düsseldorf wankt, aber fällt nicht: Kraftakt in Mühlhausen

In Mühlhausen tat sich Düsseldorf trotz des klaren Ergebnisses nicht nur leicht. US-Star Kanak Jha konnte im Auftaktmatch gegen den chinesischen Ex-Mannschaftsweltmeister Lin Gaoyuan ebenso erst nach verspielter 2:0-Führung im entscheidenden Kurzsatz punkten wie Qiu danach gegen den deutschen Ex-Meister Steffen Mengel. Für die Entscheidung zugunsten der Gäste sorgte der schwedische Team-Olympiazweite Anton Källberg durch ein 3:0 gegen den früheren Borussen Marcos Freitas.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite