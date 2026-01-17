Newsticker
Sensation in Doha: Ovtcharov schlägt Weltranglisten-2. Lin

Ovtcharov mit nächstem Paukenschlag

Der 37-Jährige feiert in Doha seinen zweiten Erfolg gegen einen Top-Five-Spieler binnen zwei Wochen.
SID
Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov (Fulda) befindet sich nach seiner monatelangen Durststrecke weiter im Aufwind.

Im Achtelfinale des Star-Contender-Turniers in Doha feierte der 37-Jährige einen überraschenden 3:1-Erfolg gegen den chinesischen Weltranglistenzweiten Lin Shidong.

Ovtcharov nach Coup gegen Ex-Weltranglistenersten vor Viertelfinal-Kracher

Nach dem Sieg gegen die frühere Nummer eins der Welt trifft Ovtcharov, der vor Wochenfrist beim Champions-Turnier an gleicher Stelle den an Nummer drei geführten Weltcupsieger Hugo Calderano (Brasilien) aus dem Wettbewerb geworfen hatte, im Viertelfinale am späteren Samstagnachmittag auf den Südkoreaner Jang Woojin.

Alle anderen Aktiven des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) sind am Golf schon ausgeschieden.

