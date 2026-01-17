Sensation in Doha: Ovtcharov schlägt Weltranglisten-2. Lin

SID 17.01.2026 • 11:45 Uhr Der 37-Jährige feiert in Doha seinen zweiten Erfolg gegen einen Top-Five-Spieler binnen zwei Wochen.

Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov (Fulda) befindet sich nach seiner monatelangen Durststrecke weiter im Aufwind.

Im Achtelfinale des Star-Contender-Turniers in Doha feierte der 37-Jährige einen überraschenden 3:1-Erfolg gegen den chinesischen Weltranglistenzweiten Lin Shidong.

Ovtcharov nach Coup gegen Ex-Weltranglistenersten vor Viertelfinal-Kracher

Nach dem Sieg gegen die frühere Nummer eins der Welt trifft Ovtcharov, der vor Wochenfrist beim Champions-Turnier an gleicher Stelle den an Nummer drei geführten Weltcupsieger Hugo Calderano (Brasilien) aus dem Wettbewerb geworfen hatte, im Viertelfinale am späteren Samstagnachmittag auf den Südkoreaner Jang Woojin.