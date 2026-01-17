Sensation in Doha: Ovtcharov schlägt Weltranglisten-2. Lin

Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov (Fulda) befindet sich nach seiner monatelangen Durststrecke weiter im Aufwind.
Ovtcharov mit nächstem Paukenschlag
Der 37-Jährige feiert in Doha seinen zweiten Erfolg gegen einen Top-Five-Spieler binnen zwei Wochen.
Überraschungssieg: Dimitrij Ovtcharov
© AFP/SID/JUNG YEON-JE
Im Achtelfinale des Star-Contender-Turniers in Doha feierte der 37-Jährige einen überraschenden 3:1-Erfolg gegen den chinesischen Weltranglistenzweiten Lin Shidong.
Ovtcharov nach Coup gegen Ex-Weltranglistenersten vor Viertelfinal-Kracher
Nach dem Sieg gegen die frühere Nummer eins der Welt trifft Ovtcharov, der vor Wochenfrist beim Champions-Turnier an gleicher Stelle den an Nummer drei geführten Weltcupsieger Hugo Calderano (Brasilien) aus dem Wettbewerb geworfen hatte, im Viertelfinale am späteren Samstagnachmittag auf den Südkoreaner Jang Woojin.
Alle anderen Aktiven des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) sind am Golf schon ausgeschieden.