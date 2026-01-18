Tischtennis-CL: Fan Zhendong führt Saarbrücken Richtung Titel 4

SID 18.01.2026 • 21:42 Uhr Der Top-Favorit und Titelverteidiger gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel bei GV Hennebont.

Der 1. FC Saarbrücken kommt dem vierten Titelgewinn nacheinander in der Tischtennis-Champions-League immer näher.

Die Saarländer gewannen ihr Viertelfinal-Hinspiel in Frankreich bei GV Hennebont 3:0. Die Punkte holten die Ausnahmespieler Truls Möregardh (Schweden) und Fan Zhendong (China). Zudem gewann der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska sein Match. Das Rückspiel findet am 13. Februar in Trier statt.

Fan führt Saarbrücken auf Titelkurs Nummer vier

Saarbrücken hatte in den vergangenen drei Jahren im Finale der Champions League jeweils gegen den Bundesligarivalen Borussia Düsseldorf gewonnen. Mit Fan soll in dieser Saison Titel Nummer vier folgen. Der Einzel-Olympiasieger von Paris führte sein Team in diesem Jahr bereits zum Pokalsieg.

Heim-Final Four und Möregardh: Saarbrücken greift nach dem Champions-League-Coup

Auch in der Champions League gilt Saarbrücken als Favorit auf den Titel beim Final-Four-Heimspiel in der Saarlandhalle (16./17. Mai). Neben Fan steht auch der Olympiazweite Möregardh im Europapokal-Kader der Seriensieger, in Hennebont gab er sein Saisondebüt für sein deutsches Team.

Rekordmeister Düsseldorf wittert seine Final-Four-Chance