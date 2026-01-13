Tischtennis-Beben: Bundesligist meldet sich ab!

SID 13.01.2026 • 21:48 Uhr Der hessische Klub verabschiedet sich nach der Saison aus dem Profi-Tischtennis. Zu enorme Aufwände lassen den Verantwortlichen keine andere Wahl.

Der TSV Langstadt wird seine beiden Frauen-Mannschaften am Saisonende aus dem Spielbetrieb der 1. und 2. Tischtennis-Bundesliga zurückziehen. Das gab der hessische Klub am Dienstag bekannt.

„Grund für den Rückzug sind die enormen Aufwände, die mit dem Betrieb in den Bundesligen verbunden sind“, hieß es in der Mitteilung: „Diese Aufwände wurden über die gesamte Zeit von sehr wenigen ehrenamtlich tätigen Personen bewältigt.“

Pokal-Aus im Halbfinale

Langstadts Erstvertretung spielt seit sieben Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse und belegt dort derzeit Rang drei. Zuletzt waren die TSV-Frauen bis ins Pokal-Halbfinale gestürmt, dort bei der Endrunde am vergangenen Wochenende in Kolbermoor aber an Meister TTC Weinheim gescheitert.