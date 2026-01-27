TTBL: Grenzau und Trainer Grujic gehen getrennte Wege

SID 27.01.2026 • 13:16 Uhr Der Traditionsklub TTC Zugbrücke Grenzau muss als Tabellenschlusslicht den Abstieg fürchten.

Tischtennis-Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau und sein Trainer Slobodan Grujic gehen am Ende der laufenden Saison getrennte Wege. Der Coach bestätigte auf SID-Anfrage seinen Abschied vom Tabellenschlusslicht nach fünfjähriger Tätigkeit. Ein Nachfolger von Grujic, der vor seinem Engagement im Westerwald den 1. FC Saarbrücken 2020 zur bisher einzigen Meisterschaft geführt hatte, ist noch nicht bekannt.

„Solche Entscheidungen gehören zum Profisport, wenn die Ergebnisse nicht stimmen“, sagte Grujic zu den Gründen für die Beendigung seiner Arbeit bei dem Traditionsverein. Grenzaus bestes Ergebnis unter der Regie des 52-Jährigen, der als Profi beim TTV Gönnern 2005 und 2006 mit den deutschen Idolen Timo Boll und Jörg Roßkopf zweimal die Champions League gewonnen hatte, war 2024 der neunte Platz.