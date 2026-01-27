Newsticker
Tischtennis>

TTBL: Grenzau und Trainer Grujic gehen getrennte Wege

Bundesligist trennt sich von Trainer

Abschied nach fünf Jahren: Slobodan Grujic
© IMAGO/SID/Marco Bader
SID
Tischtennis-Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau und sein Trainer Slobodan Grujic gehen am Ende der laufenden Saison getrennte Wege. Der Coach bestätigte auf SID-Anfrage seinen Abschied vom Tabellenschlusslicht nach fünfjähriger Tätigkeit. Ein Nachfolger von Grujic, der vor seinem Engagement im Westerwald den 1. FC Saarbrücken 2020 zur bisher einzigen Meisterschaft geführt hatte, ist noch nicht bekannt.

„Solche Entscheidungen gehören zum Profisport, wenn die Ergebnisse nicht stimmen“, sagte Grujic zu den Gründen für die Beendigung seiner Arbeit bei dem Traditionsverein. Grenzaus bestes Ergebnis unter der Regie des 52-Jährigen, der als Profi beim TTV Gönnern 2005 und 2006 mit den deutschen Idolen Timo Boll und Jörg Roßkopf zweimal die Champions League gewonnen hatte, war 2024 der neunte Platz.

Grujics Mannschaft muss in der laufenden Spielzeit nach erst vier Siegen in den bisherigen 14 Begegnungen hinter den punktgleichen Rivalen ASC Grünwettersbach und TSV Bad Königshofen den Abstieg fürchten. Die Zahl der Absteiger hängt allerdings von der Bereitschaft von aufstiegsberechtigten Teams zum Sprung ins Oberhaus ab. In der vergangenen Saison blieb den sportlichen Erstliga-Absteigern TTC OE CTS Bad Homburg und Grenzau der Abstieg erspart, weil kein Zweitligist eine Erstliga-Lizenz beantragt hatte.

