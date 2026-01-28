Newsticker
Trotz 6 Pleiten: TTBL-Klub Grünwettersbach verlängert Coach Ort

Ort trotz Pleiten weiter auf Bank

Rückendeckung auch ohne Erfolg: Kilian Ort
© IMAGO/Eibner/SID/Jörg Hirsch
SID
Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge hat der ASC Grünwettersbach den auslaufenden Vertrag mit seinem Trainer Kilian Ort verlängert. Die Karlsruher befinden sich nach sechs Niederlagen in Serie in Abstiegsgefahr.

Vertrauensbeweis trotz Pleitenserie: Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge hat Tischtennis-Bundesligist ASC Grünwettersbach den auslaufenden Vertrag mit seinem Trainer Kilian Ort verlängert.

Das gab der Abstiegskandidat ohne Details zur Laufzeit der neuen Vereinbarung bekannt. „Die Wertschätzung und das Vertrauen bedeuten mir sehr viel“, kommentierte Ort seine Vertragsverlängerung.

Unerfahrener Coach, magere Bilanz

Der Ex-Nationalspieler hatte seinen Posten bei den Karlsruhern im vergangenen September nach der ASC-Trennung von Achim Krämer ohne vorherige Erfahrung als Chefcoach im Profi-Bereich angetreten. Von den bisherigen zwölf Begegnungen unter der Regie des 29-Jährigen gewann der frühere Pokalsieger lediglich drei Spiele.

Aufgrund der Durststrecke seit dem bislang letzten Erfolg vor mehr als zwei Monaten rangiert Grünwettersbach im Tabellenkeller nur aufgrund der besseren Spieldifferenz vor Schlusslicht TTC Zugbrücke Grenzau.

