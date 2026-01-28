Trotz 6 Pleiten: TTBL-Klub Grünwettersbach verlängert Coach Ort

SID 28.01.2026 • 06:02 Uhr Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge hat der ASC Grünwettersbach den auslaufenden Vertrag mit seinem Trainer Kilian Ort verlängert. Die Karlsruher befinden sich nach sechs Niederlagen in Serie in Abstiegsgefahr.

Das gab der Abstiegskandidat ohne Details zur Laufzeit der neuen Vereinbarung bekannt. „Die Wertschätzung und das Vertrauen bedeuten mir sehr viel“, kommentierte Ort seine Vertragsverlängerung.

Unerfahrener Coach, magere Bilanz

Der Ex-Nationalspieler hatte seinen Posten bei den Karlsruhern im vergangenen September nach der ASC-Trennung von Achim Krämer ohne vorherige Erfahrung als Chefcoach im Profi-Bereich angetreten. Von den bisherigen zwölf Begegnungen unter der Regie des 29-Jährigen gewann der frühere Pokalsieger lediglich drei Spiele.