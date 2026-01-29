Newsticker
TT-Bundesliga-Coup: Chen Zhibin als Coach zurück bei TTC Grenzau

Vereinsidol Zhibin übernimmt als Trainer

Der Chinese feierte bereits in früheren Jahren als Spieler und Coach Erfolge mit den Westerwäldern.
SID
Der Chinese feierte bereits in früheren Jahren als Spieler und Coach Erfolge mit den Westerwäldern.

Tischtennis-Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau geht mit seinem früheren Meister-Spieler und Erfolgscoach Chen Zhibin als Cheftrainer in die neue Saison. Das gab das Erstliga-Schlusslicht wenige Tage nach der Entscheidung zur Trennung von ihrem derzeitigen Trainer Slobodan Grujic am Ende der laufenden Spielzeit bekannt.

Mit Chen will Grenzau an frühere Glanzzeiten anknüpfen. Der inzwischen 63 Jahre alte Chinese mit deutschen Pass gehörte bei den Westerwäldern als Spitzenspieler an der Seite des früheren Doppel-Weltmeisters Steffen Fetzner zu drei Meister-Mannschaften und führte den Traditionsklub 2006 als Coach zum Pokalsieg.

