TT-Bundesliga-Coup: Chen Zhibin als Coach zurück bei TTC Grenzau

SID 29.01.2026 • 05:36 Uhr Der Chinese feierte bereits in früheren Jahren als Spieler und Coach Erfolge mit den Westerwäldern.

Tischtennis-Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau geht mit seinem früheren Meister-Spieler und Erfolgscoach Chen Zhibin als Cheftrainer in die neue Saison. Das gab das Erstliga-Schlusslicht wenige Tage nach der Entscheidung zur Trennung von ihrem derzeitigen Trainer Slobodan Grujic am Ende der laufenden Spielzeit bekannt.