Fan Zhendong kommt: Düsseldorf verlegt TTBL-Hit ins Castello

SID 16.01.2026 • 17:43 Uhr Der chinesische Olympiasieger kommt mit dem 1. FC Saarbrücken zur Borussia - die weicht wegen des erwarteten Andrangs ins Castello aus.

Der 1. FC Saarbrücken kommt an Karneval mit Tischtennis-Superstar Fan Zhendong ins Rheinland - und Borussia Düsseldorf weicht deswegen in eine dreimal größere Halle aus.

Wie der Rekordmeister mitteilte, wird das Duell in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) am 15. Februar wegen des erwarteten Andrangs vom ARAG Center Court (1100 Plätze) ins 3300 Zuschauer fassende Castello verlegt.

Die Entscheidung folgte der Mitteilung, dass der Olympiasieger aus China, dem viele Fans auch aus dem Reich der Mitte zu Spielen mit seinem Klub folgen, tatsächlich beim Spitzenspiel mitwirken wird.

Borussia fiebert dem Spiel des Jahres entgegen