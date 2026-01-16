Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
HANDBALL-EM
WINTERSPORT
US-SPORT
TENNIS
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MOTORSPORT
AFRIKA-CUP
MEHR
Mehr
Tischtennis>

Fan Zhendong kommt: Düsseldorf verlegt TTBL-Hit ins Castello

Düsseldorf zieht in größere Halle um

Der chinesische Olympiasieger kommt mit dem 1. FC Saarbrücken zur Borussia - die weicht wegen des erwarteten Andrangs ins Castello aus.
Fan sorgt für volle Ränge
Fan sorgt für volle Ränge
© IMAGO/RHR-FOTO/SID/Dennis Ewert
SID
Der chinesische Olympiasieger kommt mit dem 1. FC Saarbrücken zur Borussia - die weicht wegen des erwarteten Andrangs ins Castello aus.

Der 1. FC Saarbrücken kommt an Karneval mit Tischtennis-Superstar Fan Zhendong ins Rheinland - und Borussia Düsseldorf weicht deswegen in eine dreimal größere Halle aus.

Wie der Rekordmeister mitteilte, wird das Duell in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) am 15. Februar wegen des erwarteten Andrangs vom ARAG Center Court (1100 Plätze) ins 3300 Zuschauer fassende Castello verlegt.

Die Entscheidung folgte der Mitteilung, dass der Olympiasieger aus China, dem viele Fans auch aus dem Reich der Mitte zu Spielen mit seinem Klub folgen, tatsächlich beim Spitzenspiel mitwirken wird.

Borussia fiebert dem Spiel des Jahres entgegen

„Das letzte Heimspiel in Reisholz liegt mehr als zehn Jahre zurück. Umso größer ist die Freude, dass wir nun wieder einmal dort aufschlagen und das Match gegen den amtierenden Champions-League- und Pokalsieger dort bestreiten werden“, sagte Borussia-Manager Andreas Preuß: „Das wird das Spiel des Jahres.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite