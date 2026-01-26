Tischtennis-Hammer: DTTB trifft in Team-WM auf Frankreich & Japan

SID 26.01.2026 • 16:58 Uhr Die deutschen Teams bekommen es im Kampf um die Setzungsposition mit namhaften Gegnern zu tun - können aber zunächst noch nicht ausscheiden.

Die Männer des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) bekommen es im Kampf um die Setzungsposition bei der Team-WM in London (28. April bis 10. Mai) unter anderem mit Vize-Weltmeister Frankreich und Japan zu tun. Zu den ersten Gegnern der deutschen Europameisterinnen um Annett Kaufmann gehören ebenfalls Frankreich und die Olympia- und WM-Zweiten aus Japan. Das ergab die Auslosung am Montag.

Die DTTB-Männer treffen in ihrer ersten Turnierphase zudem auf das Team aus Taiwan, an dem sie bei der vergangenen Auflage 2024 im Viertelfinale gescheitert waren. Die deutschen Frauen sind noch gegen Gastgeber England gefordert.

In WM-Stufe eins spielen zunächst die sieben stärksten Teams sowie Gastgeber England um ihre Setzungspositionen für das Hauptfeld. Ausscheiden können die DTTB-Teams dort noch nicht.

Copper Box entscheidet – Finale steigt am 10. Mai

Die übrigen 56 der auf 64 Mannschaften aufgestockten WM kämpfen bereits vom 28. April bis zum 1. Mai in der Copper Box Arena um jeweils 24 Plätze in der Endrunde, die am 4. Mai im K.-o.-System mit der Runde der besten 32 Teams beginnt. Die Endspiele sind für den 10. Mai angesetzt.