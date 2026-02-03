Transfer-Kracher: BVB angelt sich Top-Talent Verdonschot

SID 03.02.2026 • 14:20 Uhr Die große deutsche Tischtennis-Nachwuchshoffnung Wim Verdonschot kehrt zu Borussia Dortmund zurück.

Tischtennis-Bundesligist Borussia Dortmund ist bei den Personalplanungen für die kommende Saison ein großer Erfolg gelungen. Die große deutsche Nachwuchshoffnung Wim Verdonschot kehrt für seine ersten Bundesliga-Erfahrungen nach zwei Jahren vom benachbarten Zweitligisten Union Velbert zum BVB zurück. Bei der Verpflichtung des 20 Jahre alten DM-Dritten, der vor Wochenfrist beim WTT-Feeder-Turnier in Lille seinen zweiten internationalen Titel binnen drei Monaten gewann, stachen die Westfalen mehrere namhafte Ligarivalen aus.

Neben Verdonschot, der momentan als das meistversprechendste Talent in Deutschland hinter den etablierten Nationalspielern gilt, verpflichtete Dortmund auch den zehn Jahre älteren Portugiesen Joao Geraldo. Der ehemalige Team-Europameister kommt vom französischen Erstligisten Angers TT und kehrt acht Jahre nach seinem Abschied von den TTF Liebherr Ochsenhausen ins deutsche Oberhaus zurück.

Werder verlängert mit Aguirre bis 2027

Unterdessen verlängerte Herbstmeister Werder Bremen den Vertrag seines paraguayischen Profis Marcelo Aguirre bis 2027. Der Südamerikaner, der im Herbst durch einen Erfolg gegen den chinesischen Olympiasieger Fan Zhendong (1. FC Saarbrücken-TT) für Aufsehen gesorgt hatte, geht in seine achte Saison an der Weser.