Tischtennis-WM: Das ist das deutsche WM-Aufgebot

Der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) kann bei der Team-WM aus dem Vollen schöpfen: Der Verband kündigte am Montag sein Aufgebot für das Turnier an, das 100 Jahre nach den ersten Weltmeisterschaften wie damals in London stattfindet.
Das ist das deutsche WM-Aufgebot
Die deutsche Auswahl wird in Bestbesetzung zur Tischtennis-WM in London reisen.
„Wir haben sämtliche Varianten innerhalb unseres breit aufgestellten Kaders im Trainerteam sorgfältig abgewogen. Bei der Benennung des Aufgebots bestand große Einmütigkeit“, sagte DTTB-Sportvorstand Richard Prause.
Tischtennis-WM: Kaufmann und Qiu führen DTB-Team an
Bei den Frauen werden neben Shootingstar Annett Kaufmann auch die Weltranglistenzwölfte Sabine Winter, Ying Han, Nina Mittelham und Yuan Wan die deutschen Farben vertreten.
Das Star-Aufgebot wird bei den Männern von Dang Qiu (Weltranglisten-11.), Benedikt Duda (12.), Patrick Franziska (18.) sowie vom zweimaligen Olympiadritten Dimitrij Ovtcharov und Hoffnungsträger Andre Bertelsmeier komplettiert.