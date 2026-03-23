Tischtennis-WM: Das ist das deutsche WM-Aufgebot

SID 23.03.2026 • 15:03 Uhr Die deutsche Auswahl wird in Bestbesetzung zur Tischtennis-WM in London reisen.

Der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) kann bei der Team-WM aus dem Vollen schöpfen: Der Verband kündigte am Montag sein Aufgebot für das Turnier an, das 100 Jahre nach den ersten Weltmeisterschaften wie damals in London stattfindet.

„Wir haben sämtliche Varianten innerhalb unseres breit aufgestellten Kaders im Trainerteam sorgfältig abgewogen. Bei der Benennung des Aufgebots bestand große Einmütigkeit“, sagte DTTB-Sportvorstand Richard Prause.

Tischtennis-WM: Kaufmann und Qiu führen DTB-Team an

Bei den Frauen werden neben Shootingstar Annett Kaufmann auch die Weltranglistenzwölfte Sabine Winter, Ying Han, Nina Mittelham und Yuan Wan die deutschen Farben vertreten.