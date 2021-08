FC Bayern: Salihamidzic spricht über Sabitzer von RB Leipzig - Knackpunkt ist die Ablöse

Sabitzers Vertrag in Leipzig läuft am Saisonende aus, im Hintergrund wurden mit Spieler und Berater bereits eine Einigung erzielt. Aber: Im Poker um den Mittelfeldspieler müssen sich nun eben noch Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf eine Ablöse einigen. Die Bosse sind bereits in Kontakt. Eine Einigung wird von beiden Vereinen erwartet.