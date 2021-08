Lionel Messi zu PSG: Internationale Presse überschlägt sich

Gazzetta dello Sport: “Messi erlebt einen historischen Tag in Paris. Von den Tränen des Abschieds von Barcelona zur triumphalen Ankunft in Paris, in 48 Stunden hat sich für Messi alles geändert. In Paris trifft er seinen Freund Neymar wieder und kann mit Mbappé Feuerwerke auslösen. Ein Stürmertrio, wie man es noch nie erlebt hat!”