FC Chelsea: Poker um Rüdiger - Liebling von Tuchel

Rüdiger jedenfalls will sich Zeit lassen. Am Mittwochabend steht für den 46-maligen Nationalspieler ohnehin erstmal die nächste Prüfung an, denn mit der deutschen Nationalmannschaft will er in Island WM-Qualifikation: Island - Deutschland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) den Vorsprung an der Tabellenspitze der WM-Qualifikations-Gruppe ausbauen.