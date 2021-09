Transfermarkt: Bale-Berate Barnett fordert Transfermarktrevolution - jeden Tag Transfers

Insbesondere in England gibt es Kritik an den Transferfenstern. So forderten Experten wie der ehemalige Arsenal-Trainer Arséne Wenger, dass diese in allen Topligen noch vor dem Start der Liga und nicht wie bisher am 31. August schließen sollten. Barnett sieht das anders. „Arsène liegt falsch. Ich bin mit diesen Fenstern nicht einverstanden“, erklärte der Gründer von ICM Stellar Sports in der Bild.