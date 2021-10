Timo Werner: Bayern? Darum wechselte DFB-Star zum Nagelsmann-Berater

Dass Nagelmann und Werner bei RB Leipzig erfolgreich zusammengearbeitet haben und seit jeher in Kontakt geblieben sind, ist ebenfalls kein Geheimnis. „Julian und Timo schätzen sich. Was in drei, vier Jahren sein wird, weiß ich natürlich noch nicht. Der Fußball ist schnelllebig“, erklärte Förster im SPORT1 Podcast „Meine Bayern-Woche“ im vergangenen Juni hinsichtlich der Frage, ob ein Werner-Wechsel zu den Bayern nochmal ein Thema werden könnte.