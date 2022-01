Bundesliga: FC Augsburg vor Transfer von US-Talent Ricardo Pepi - FC Bayern wohl ausgestochen

Der 18 Jahre alte Mittelstürmer des FC Dallas hat sich mit bereits 15 Toren und drei Vorlagen in 55 Partien der Major League Soccer in den Fokus europäischer Topklubs geschossen und soll die Fuggerstädter nach Romanos Informationen mindestens 17,5 Millionen Euro an Ablöse kosten. Die Bild schreibt von 13 Millionen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)