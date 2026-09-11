Neuer Klub für Bayern-Flop?

Renato Sanches ist aktuell vertragslos und sucht einen neuen Verein. Jetzt führt die Spur offenbar zu einem spanischen Erstligisten.

Führt der Weg von Ex-Bayern-Profi Renato Sanches nach seinem Aus bei Paris Saint-Germain etwa nach Spanien? Angeblich befindet sich der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler in Verhandlungen mit dem FC Getafe. Das berichtet Foot Mercato.

Sanches spielte zuletzt auf Leihbasis für Panathinaikos Athen. Dem Bericht zufolge soll der 32-malige portugiesische Nationalspieler Angebote aus Saudi-Arabien, Brasilien und der MLS abgelehnt haben. Er wolle lieber seine Karriere in Europa fortsetzen.

Renato Sanches ist auf der Suche nach einem neuen Verein Renato Sanches ist auf der Suche nach einem neuen Verein © IMAGO/Pressinphoto

Bei Bayern gefloppt: Sanches sucht neuen Klub

Ein Engagement in Spaniens La Liga wäre nach Stationen in seiner Heimat Portugal, in Deutschland, in Wales, in Frankreich, in Italien und zuletzt in Griechenland eine Premiere.

Einst galt der Portugiese als eines der größten Talente des Weltfußballs. Der FC Bayern verpflichtete ihn 2016 im Alter von 18 Jahren für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon. Zuvor hatte er mit der portugiesischen Nationalmannschaft die Europameisterschaft gewonnen. Doch Sanches blieb beim FCB hinter den Erwartungen zurück. Für die Münchner absolvierte er 53 Partien. Dabei stehen zwei Tore und drei Assists zu Buche.

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