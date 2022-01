La Liga: Das ist der Stand bei Barcelonas Megatalent Yusuf Demir

Denn die verzwickte Lage in Barcelona macht ihn wiederum für halb Europa interessant. So wird er mit Bundesligaklubs wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig oder Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht, auch Vereine aus anderen großen ausländischen Ligen haben ihn auf dem Zettel. Sie alle eint die Hoffnung auf ein mögliches Schnäppchen.