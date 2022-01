Philippe Coutinho wechselt vom FC Barcelona zu Aston Villa mit Steven Gerrard

Die hohe Wertschätzung zwischen Coutinho und Gerrard ist derweil beidseitig. Zum Abschied Gerrards von den Reds schrieb Coutinho in den sozialen Medien: „Steve, es war eine Ehre für mich, mit einer solchen Legende wie dir zu spielen. Ich habe dank dir in meiner Zeit hier viel gelernt, sowohl auf als auch neben dem Platz. Vielen Dank für all die Unterstützung und Ermutigung über die Jahre. Dein Glaube an mich hat mir geholfen, ein besserer Spieler zu werden. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute.“