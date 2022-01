Transfermarkt: Ösi-Juwel Yusuf Demir bricht Leihe beim FC Barcelona ab

Was im Sommer passiert, ist völlig offen. Doch Demir verzichtet aktuell ganz bewusst auf den einen oder anderen Euro mehr. Der Nationalspieler will wieder sein Können auf dem Feld zeigen und in gewohnter Umgebung Spielpraxis sammeln. Demir hätte seinen Kontrakt in Barcelona absitzen und bis Ende Juni abkassieren können. Das kam für ihn aber nicht infrage.